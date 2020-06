Der Sicherheits- und Medizintechnikkonzern hat seine Verkäufe von Atemschutzmasken in den vergangenen Wochen vervielfacht. Nun will man die Produktion weiter erhöhen und dafür im Elsass ein neues Werk bauen. In bereits bestehenden Produktionsstätten in Deutschland und Schweden sollen die Kapazitäten erhöht werden. Der Aktienkurs hat sich seit Mitte März zeitweise verdoppelt, dann aber eine mustergültige 50-%-Korrektur hingelegt. Eine kleine Anfangsposition darf nun stehen.



