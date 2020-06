Der Dow Jones Industrial hat am Montag nach den kräftigen Verlusten am Freitag wieder den Vorwärtsgang eingelegt.New York - Der Dow Jones Industrial hat am Montag nach den kräftigen Verlusten am Freitag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der US-Leitindex stieg am Montag auch dank robuster Konjunkturdaten um 1,25 Prozent auf 25 328,83 Punkte. Vor dem Wochenende hatte das Börsenbarometer noch um 2,8 Prozent nachgegeben und einen Wochenverlust von mehr als 3 Prozent verzeichnet. Der breiter gefasste S&

Den vollständigen Artikel lesen ...