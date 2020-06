BANGKOK (dpa-AFX) - Thailand will nach einer mehrwöchigen Corona-Pause wieder gewisse Ausländer ins Land lassen. Auch Bordelle, Bars und Schulen sollen ab Mittwoch öffnen, sagte ein Regierungssprecher am Montag. Bei den Ausländern sollten zuerst Menschen mit Arbeits- oder Aufenthaltserlaubnis und deren Familien, Ehepartner von Thailändern, Menschen, die für eine medizinische Behandlung kommen sowie ausländische Studierende wieder einreisen dürfen. Pro Tag sollten auch 200 Geschäftsreisende aus Südkorea, Japan, China, Hongkong und Singapur in das südostasiatische Land kommen dürfen. Alle müssten zunächst 14 Tage in Quarantäne. Formell muss diesem Vorschlag des Außenministeriums noch das Kabinett zustimmen. Es wird aber erwartet, dass dies eine reine Formsache ist.



Bordellbesucher müssen sich zunächst bei jedem Besuch registrieren - etwa in der Online-Nachverfolgungs-Anwendung der Regierung oder in einem Bordbuch, wie der Sprecher sagte. Bars und Pubs dürften vorerst nur bis Mitternacht geöffnet sein./asg/DP/fba

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de