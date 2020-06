Wallisellen (ots) - Für die Nutzer von batterieelektrischen Fahrzeugen ist eine möglichst genaue Einschätzung der Akku-Reichweite von hoher Bedeutung. Aus diesem Grund hat der neue Ford Mustang Mach-E als erstes Ford Modell überhaupt serienmäßig eine "Intelligent Range"-Funktion an Bord, die sehr präzise und realistische Reichweiten-Prognosen ermöglicht - für unbeschwertes Fahrvergnügen und maximale Sicherheit bei der Planung von Ladestopps. "Intelligent Range" ist mit dem bordeigenen Navigationssystem vernetzt und berechnet die Reichweite basierend unter anderem auf dem vorausgegangenen Fahrerverhalten und der Wettervorhersage, da die Temperatur ebenfalls Auswirkungen auf die Reichweite haben kann. Dabei wird die Cloud genutzt, um zu evaluieren, wie viel Energie beim weiteren Fahren verbraucht wird. Die Fahrzeugbatterie meldet den Energiestatus, während der Antriebsstrang registriert, wie viel Strom aktuell verbraucht wird. Sollte "Intelligent Range" während der Fahrt Bedingungen identifizieren, die die Reichweite negativ beeinflussen, erhält der Fahrer eine Benachrichtigung mit Hinweisen darüber, warum sich die Reichweiten-Prognose geändert hat."Die Nutzer von Elektrofahrzeugen müssen der Reichweitenprognose vertrauen können", sagt Darren Palmer, Ford Global Director For Battery Electric Vehicles. "Die Menschen wollen Gewissheit darüber haben, dass sie es zu ihrem Ziel schaffen, egal ob sie sich auf einer Urlaubsreise oder auf dem Weg zur Arbeit befinden. Unsere 'Intelligent Range'-Reichweiten-Prognose trägt dazu bei, dass Besitzer eines Ford Mustang Mach-E überall auf der Welt ihre Fahrt sorgenfrei genießen können".Künftig soll die "Intelligent Range"-Funktion des Mustang Mach-E von kabellosen "Over-the-air" (OTA)-Updates profitieren, was noch genauere Voraussagen zur Batterie-Reichweite ermöglicht. Dank der Nutzung zusätzlicher Cloud-basierter Funktionen können dann bei der Reichweiten-Berechnung beispielsweise auch die Verkehrsbedingungen in Echtzeit sowie das Höhenprofil der Route berücksichtigt werden - denn bei Fahrten bergauf wird möglicherweise die volle Batterieleistung benötigt, während die Batterie bei Fahren bergab durch Rekuperation (regeneratives Bremsen) wieder geladen werden kann. Auch eine genaue Voraussage der aktuellen Temperatur am Fahrtziel wird möglich sein.Hinzu kommt: Crowdsourcing-Daten von anderen vernetzten Ford-Elektrofahrzeugen, die Fahrdaten miteinander teilen, können die Genauigkeit von Reichweiten-Angaben erheblich verbessern. Der vollelektrische Mustang Mach-E kann erfassen, wie viel Energie andere Modelle gleichen Typs bei vergleichbaren Fahrbedingungen verbrauchen, so dass ein durchschnittlicher Flottenwert errechnet werden kann, um Reichweiten-Prognosen zu verbessern - auch für Strecken, die ein einzelner Kunde noch nie zuvor gefahren ist."Veränderungen im Fahrerverhalten, der Wetterlage oder der Verkehrssituation können einen großen Einfluss auf die Reichweite haben", erklärt Mark Poll, Electric Vehicle Charging User Experience Manager, Ford Motor Company. "Ford nutzt das Potenzial der Cloud, um genauere Prognose zu ermöglichen - was die Erfordernisse von ungeplanten Ladestopps verringert und dazu beiträgt, das Vertrauen der Kunden in Elektrofahrzeuge zu erhöhen".Zwei verschieden starke Antriebseinheiten, Heck- und Allradantrieb Das elektrisch angetriebene Crossover-SUV wird mit Heck- und mit Allradantrieb (Dual-Elektromotor) sowie, in Abhängigkeit von der Batteriekapazität (Standard Range / Extended Range), in jeweils zwei Leistungsstufen angeboten1):Heckantrieb- Batterie: Standard Range: Leistung: 190 kW (258 PS) -Batteriekapazität: 75 kWh - Stromverbrauch: 16,5 kWh/100 km -Drehmoment: 415 Nm - Reichweite (WLTP): 450 km- Batterie: Extended Range: Leistung: 210 kW (285 PS) -Batteriekapazität: 99 kWh - Stromverbrauch: 16,5 kWh/100 km -Drehmoment: 415 Nm - Reichweite (WLTP): 600 km Allradantrieb- Batterie: Standard Range: Leistung: 190 kW (258 PS) - Batteriekapazität: 75 kWh - Stromverbrauch: 17,9 kWh/100 km - Drehmoment: 581 Nm - Reichweite (WLTP):420 km- Batterie: Extended Range: Leistung: 248 kW (337 PS) - Batteriekapazität: 99 kWh - Stromverbrauch: 18,1 kWh/100 km - Drehmoment: 581 Nm - Reichweite (WLTP):540 km 18 elektrifizierte Ford-Modelle bis Ende 2021 Der vollelektrische Mustang Mach-E steht an der Spitze einer schnell wachsenden Palette von insgesamt 18 elektrifizierten Ford-Modellen, die das Unternehmen bis Ende 2021 in Europa auf den Markt bringen wird.Link auf BilderÜber den nachfolgenden Link sind Bilder und weitere Informationen zum Ford Mustang Mach-E abrufbar: http://mustang-mach-e.fordpresskits.comPressekontakt:Dominic RossierManager Communications & Public Affairs043 233 22 80, drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100850781