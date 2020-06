F&G nutzt in Zukunft FINEOS Claims, ein wichtiges Element von FINEOS AdminSuite, dem einzigen modernen, komponentenbasierten Kernsystem für Gruppen- und Einzelversicherungsprodukte im Bereich der Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen auf einer zentralen Technologieplattform

FINEOS Corporation (ASX:FCL), ein marktführender Anbieter von Kernsystemen für die Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsbranche, meldete heute die Unterzeichnung einer neuen Lizenzvereinbarung mit F&G. F&G wird FINEOS Claims für die Abwicklung von Lebensversicherungs- und Rentenansprüchen nutzen.

FINEOS Claims ist eine führende, kundenorientierte, webbasierte Softwarelösung für Schadenabwicklung. Die bereits weltweit von zahlreichen, führenden Versicherungsträgern genutzte Lösung ist ein wichtiger Bestandteil der FINEOS AdminSuite und unterstützt die Bearbeitung von Versicherungsfällen bei Gruppen- und Einzelversicherungen auf der Cloud-nativen FINEOS Platform. Versicherungsträger aller Größen, von kleinen Claims-Teams auf Abteilungsebene bis hin zu großen Teams mit Tausenden von Benutzern und Millionen von Schadenfällen, arbeiten bereits mit FINEOS Claims.

CEO Michael Kelly kommentiert den Abschluss mit folgenden Worten: "Wir freuen uns, dass sich F&G für die Zusammenarbeit mit FINEOS entschieden hat, um seinen Schadenservice zu verbessern. Wir streben eine schnelle und reibungslose Systemimplementierung an, damit F&G möglichst bald in den Genuss der Vorteile von FINEOS kommt. Diese Partnerschaft stärkt und festigt zusätzlich unsere Führungsposition auf dem Markt."

F&G mit Hauptsitz in Des Moines, Iowa, ist ein führender Anbieter von Renten- und Lebensversicherungsprodukten.

Über die FINEOS Corporation

FINEOS ist ein führender Anbieter von Kernsystemen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer weltweit; zu seinen Kunden zählen sieben der zehn größten Träger von Gruppen-Lebens- und -Krankenversicherungen in den USA sowie sechs der größten Lebensversicherungsträger in Australien. Mit Mitarbeitern und Niederlassungen auf der ganzen Welt wächst FINEOS weiterhin schnell und arbeitet mit innovativen, fortschrittlichen Versicherungsträgern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zusammen.

Die FINEOS-Plattform bietet Kunden eine vollumfängliche, durchgängige Kernverwaltung und beinhaltet das Kernprodukt FINEOS AdminSuite sowie die Zusatzprodukte FINEOS Engage zur Unterstützung des Digital Engagement und FINEOS Insight für Analysen und Berichte.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.FINEOS.com.

