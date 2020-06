NAGA führt starken Wachstumspfad fort und plant KapitalmaßnahmeDGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung NAGA führt starken Wachstumspfad fort und plant Kapitalmaßnahme29.06.2020 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.NAGA führt starken Wachstumspfad fort und plant Kapitalmaßnahme- Weiterer Anstieg von Orderzahlen, Neukunden und Handelsvolumen- Kapitalerhöhung zur Finanzierung von profitablem Wachstum geplant- Erste Umsätze aus China sowie über 5 000 Voranmeldungen für NAGA PAYHamburg, 29. Juni 2020 - Die NAGA-Gruppe vermeldet weiteres starkes Wachstum im laufenden zweiten Quartal 2020. Die Anzahl der Neukunden sowie das Handelsvolumen konnten im Vergleich zum Q1 nochmals um über 50% gesteigert werden."Mit der Erholung der Finanzmärkte und trotz abgeschwächter Volatilität im laufenden zweiten Quartal, konnten wir unseren Wachstumskurs fortsetzen. Besonders positiv entwickeln sich unsere Neukundenanmeldungen sowie die Handelsaktivität. Allein in den Monaten April und Mai konnten wir mit insgesamt EUR 24 Mrd. bereits das Handelsvolumen des ersten Quartals übertreffen sowie mehr Neukunden willkommen heißen als in den ersten 3 Monaten des Jahres zusammen", sagt Benjamin Bilski, Vorstandsvorsitzender der THE NAGA GROUP AG.Ebenfalls berichtet die Gesellschaft über erste Kunden und Umsätze aus China. Nach monatelanger Vorbereitung wurden am 07. Juni 2020 das operative Geschäft gestartet und erste Kunden angenommen. "Unseren Service in China anzubieten, war schon lange ein Ziel. Wir rechnen mit einem gesunden und nachhaltigen Wachstum und werden uns stark auf das Projekt in China konzentrieren. Das Potenzial ist extrem groß in diesem Markt", kommentiert Benjamin Bilski.Ebenfalls positiv ist das Interesse an NAGAs Challenger Bank App "NAGA Pay", deren Start vor einigen Wochen für das vierte Quartal 2020 angekündigt wurde. Über 5.000 Voranmeldungen konnte NAGA für die Mobile-Banking App verzeichnen und fühlt sich in der Strategie, das Projekt im Q4 diesen Jahres zu lancieren, bestärkt.Auf der Basis des stark verbesserten Ergebnisses sowie des gezielten Expansionskurses in Südostasien und China hat der Vorstand beschlossen, weiteres Wachstumskapital aufzunehmen. Folglich hat die The Naga Group AG heute eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Aktionäre beschlossen. Ausgegeben werden sollen bis zu 2.000.000 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,50 je neuer Aktie. Für neununddreißig alte Aktien können Aktionäre zwei neue Aktien beziehen. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 3. Juli 2020 und endet voraussichtlich am 16. Juli 2020 (jeweils einschließlich). Darüber hinaus sollen die neuen Aktien im Rahmen einer heute beginnenden Vorabplatzierung qualifizierten Investoren zum Platzierungspreis von EUR 2,50 - und damit zu einem Preis, der dem Bezugspreis entspricht - angeboten werden. Hauck & Aufhäuser begleitet die Platzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die neuen Aktien werden zunächst im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) zum Kauf angeboten."Nach der sehr kräftezehrenden Restrukturierung des letzten Jahres haben wir es geschafft, NAGA wieder in die Spur zu bringen. Einen großen Anteil hat die stark verbesserte und fokussierte Vermarktungsstrategie beigetragen, kombiniert mit einer signifikanten Kostenreduzierung und der Ausrichtung auf neue Märkte. Unsere Kostenbasis ist nun stabil und das Wachstum kann gezielt durch voll digitale, globale und skalierbare Marketingmaßnahmen gesteuert werden. Basierend auf der Performance der Aktie im laufenden Jahr und den Aussichten für die nächsten 18 Monate, ist diese Kapitalmaßnahme ein logischer Schritt, um NAGA weiter voran zu bringen. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung werden maßgeblich in Marketing & Sales investiert, da wir hier mit klarem Return-on-Invest planen können, welcher sich im Laufe der Entwicklung positiv in unserem Ergebnis widerspiegeln wird", sagt Benjamin Bilski.Des Weiteren veröffentlicht die Gesellschaft die Geschäftszahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2019. Durch die angekündigte und durchgeführte Restrukturierung fielen hohe Einmalaufwendungen, insbesondere in Form von Abfindungen und Abstandszahlungen, an. Nach vorläufigen Zahlen wird NAGA das Jahr 2019 daher auf Konzernebene mit rückläufigen Handelserlösen von TEUR 3.897 (Vj. TEUR 4.222), einem negativen EBITDA in Höhe von TEUR -9.167 (VJ. TEUR -270) sowie einem Jahresergebnis von TEUR -13.377 (Vj. TEUR -4.401) abschließen."Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 und die Resultate in 2020 untermauern nochmals den Erfolg der neuausgerichteten Firmen-Strategie und stimmen uns positiv für die nächsten Monate, wo wir uns vollkommen auf das Wachstum fokussieren können", sagt Benjamin Bilski abschließend.Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.###Über NAGANAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen Mastercard reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. 29.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR