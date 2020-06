FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 26. Kalenderwoche 08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Knorr-Bremse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Manz, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Deutsche Forfait, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung (online) 15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung 15:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (online) 22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen FIN: Ferratum Oyj, Hauptversammlung FRA: L'Oreal, Hauptversammlung FRA: LVMH, Hauptversammlung NLD: Steinhoff, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 06/20 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 05/20 01:50 JPN: Industrieproduktion 05/20 (vorläufig) 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Industrie 06/20 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 05/20 08:00 GBR: BIP Q1/20 (endgültig) 08:00 DEU: Vierteljährliche Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Land, Kommune), Q1/20 08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugepreise 06/20 09:00 ESP: BIP Q1/20 (endgültig) 10:00 DEU: Pk (online) des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler- Stiftung zur Konjunkturprognose 10:00 POL: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/20 (vorläufig) 11:30 DEU: Anleihe / Volumen: 3 Mrd EUR / Laufzeit: 7 Jahre 12:00 PRT: Industrieproduktion 05/20 15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/20 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/20 18:30 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil: Wie teuer darf das Basiskonto sein? 11:00 DEU: Online-Pk "Deutsche Büro- und Wohnungsmarktprognosen 2020" von bulwiengesa, Instone Real Estate und Warburg- HIH Invest 12:00 DEU: Zukunft des Bahnverkehrs in Deutschland - Bund und Branche unterzeichnen "Schienenpakt" u.a. mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Bahnchef Richard Lutz, Vertretern von Bahnbranche und Verbänden 12:30 DEU: PK zum Beschluss der Mindestlohnkommission zur Anpassung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi