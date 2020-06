Der Hamburger Asset Manager hat im Rahmen der deklarierten Strategie 2023/25 die Positionierung abgeschlossen. Der Flaggschiff-Aktienfonds Lloyd Fonds - European Hidden Champions erhält Top-Rating.AuM im ersten Halbjahr auf 1,1 Milliarden Euro gestiegenDas Unternehmen teilt mit, mit der neuen Strategie 2023/25 den Wachstumskurs weiter fortsetzen zu wollen. Die technische Grundlage dafür bilde die Integration der cloud-basierten Digital Asset Plattform 4.0. Zudem sollen die Megatrends Digitalisierung, Nutzerzentrierung und Nachhaltigkeit Teil der Strategie sein. Das AuM sei im ersten Halbjahr auf ein Rekordhoch von 1,1 Milliarden Euro gestiegen (Steigerung um fünf Prozent gegenüber AuM am 31.12.2019). Die Lloyd Fonds AG erwarte für das zweite Halbjahr einen weiteren Anstieg auf 1,4 Milliarden Euro. Ein Meilenstein sei der Abschluss der Markenpositionierung der drei Segmente LLOYD FONDS, LLOYD VERMÖGEN sowie LAIC: "Im Segment LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf aktiven Alpha Strategien. Die durch erfahrene Fondsmanager mit nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds berücksichtigen im Investmentprozess einen integrierten Nachhaltigkeitsansatz", so die Gesellschaft in der Mitteilung. Im zweiten Segment LLOYD VERMÖGEN erfolge eine "ganzheitliche 360° Umsetzung" der Ziele von vermögenden Kunden durch persönliche Vermögensverwaltung. Zudem startete das Unternehmen im April 2020 die digitale Vermögensverwaltung LAIC.

