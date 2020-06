- Aufträge mit Auslieferung von insgesamt 117 Einheiten abgeschlossen- Gesamtwert der abgeschlossenen Mehrfachaufträge beträgt 22,5 Millionen RBM oder rund 3,15 Millionen US-Dollar- MEG-Geschäftszweig rechnet mit dem Abschluss weiterer Aufträge in den nächsten TagenNEW YORK, 29. Juni 2020 -- (NASDAQ: IDEX; FRA: 0V5) ("Ideanomics" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Mobile Energy Global-(MEG)-Tochtergesellschaft Qingdao Ai Neng Ju New Energy Sales Company Ltd. eine Reihe von Aufträgen mit der Auslieferung von insgesamt 117 Einheiten abschließen konnte. Der Gesamtwert der abgeschlossenen Aufträge beläuft sich auf 22,5 Millionen RBM oder rund 3,15 Millionen US-Dollar.Die Mehrfachaufträge bestanden aus: 25 Dongfeng-Lastkraftwagen, die von Hangzhou Deqian Industrial Company Ltd. bestellt wurden; 40 Aoxin EV500-Logistikfahrzeugen für die Jiudao Group (mit einem Folgeauftrag für weitere 360 Stück, die im Juli ausgeliefert werden sollen, sobald die Finanzierung am 30. Juni fixiert wurde); sowie Aufträgen von verschiedenen Kunden mit zusammen 52 Stück Elektrofahrzeugen verschiedener Typen. Im Rahmen der Lieferung wurden auch die Finanzierung, die Lizenzierung, die Versicherung, das Zulassungsverfahren mit Ausstellung der Kennzeichentafel sowie die Ausstellung der Rechnung zur Einzahlung der Kraftfahrzeugsteuer komplett abgeschlossen."Die heutige Mitteilung zeigt, dass Ideanomics in der Lage ist, entsprechende Impulse zu setzen und trotz der COVID-19-Pandemie Aufträge zeitgerecht zu erfüllen - in einigen Fällen sogar vor dem geplanten Termin", berichtet Alf Poor, CEO von Ideanomics. "Unserem Team ist es ein Anliegen, alle Arbeiten möglichst rasch im Sinne der Kunden zu erledigen. Und im Zuge des weltweiten 'Hochfahrens' der Wirtschaft wird es mit noch mehr Einsatz bei der Sache sein."Das Kostenrechnungsverfahren nach den allgemein anerkannten Grundsätzen des Rechnungswesens in den Vereinigten Staaten (GAAP) für die aus den vorgenannten Aufträgen zu erwartenden Einnahmen wird erst abgeschlossen, wenn auch die Auftragstransaktionen abgeschlossen wurden. Eine Meldung der Einnahmen ist folglich auf Brutto- oder Nettobasis möglich und ein bestimmter Teil kann für zukünftige Kostenrechnungsperioden rückgestellt werden.Über IdeanomicsIdeanomics ist ein globales Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, die Einführung von kommerziellen Elektrofahrzeugen zu fördern und Finanzdienstleistungen und Fintech-Produkte der nächsten Generation zu entwickeln. Seine Elektrofahrzeugabteilung Mobile Energy Global (MEG) bietet Gruppenkaufrabatte für Elektrofahrzeuge, Elektrofahrzeugbatterien und Elektrizität sowie Finanzierungs- und Aufladelösungen. Zu Ideanomics Capital gehören DBOT ATS und Intelligenta, die beide innovative Finanzierungsleistungen auf KI- und Blockchain-Basis anbieten. MEG und Ideanomics Capital bieten unseren globalen Kunden und Partnern eine bessere Effizienz und bessere Technologien sowie einen besseren Zugang zu den globalen Märkten.Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York (NY, USA) sowie Niederlassungen in Beijing und Qingdao (China).Safe Harbor-ErklärungDiese Pressemeldung enthält Aussagen, die auch "zukunftsgerichtete Aussagen" beinhalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen - ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten - sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen können häufig anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glaubt", "erwartet" oder vergleichbaren Ausdrücken erkannt werden. Sie sind bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen und beinhalten Aussagen hinsichtlich unserer Absicht, unser Geschäftsmodell in ein Finanztechnologie-Unternehmen der nächsten Generation umzuwandeln; unserer Geschäftsstrategie und unserer geplanten Produktangebote; unserer Absicht, unsere Ölhandels- und Verbraucherelektronikgeschäfte auslaufen zu lassen; sowie potenzieller zukünftiger finanzieller Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sind sie Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Erwartungen können sich als falsch erweisen. Sie sollten sich nicht bedingungslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen; sie gelten lediglich zum Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von jenen abweichen, die von zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Dazu gehören Risiken in Zusammenhang mit: unserer Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit fortzusetzen; unserer Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zur Deckung unseres Geschäftsbedarfs zu beschaffen; der Umwandlung unseres Geschäftsmodells; Schwankungen bei unsere Betriebsergebnissen; der Belastung unseres Personalmanagements, unserer Finanzsysteme und anderer Ressourcen beim Ausbau unseres Geschäfts; unserer Fähigkeit, Schlüsselmitarbeiter und Führungskräfte zu gewinnen und an uns zu binden; Wettbewerbsdruck; unserer internationalen Betriebstätigkeit; sowie anderen Risiken und Unsicherheiten, die unter den Abschnitten "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in unseren jüngsten bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q sowie im Rahmen ähnlichen Angaben in anschließenden Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, - verfügbar unter www.sec.gov - ausgewiesen sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder im Namen des Unternehmens handelnden Personen zuzuschreiben sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Risikohinweis eingeschränkt. Abgesehen von den Anforderungen gemäß den Wertpapiergesetzen ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.Ansprechpartner für Investoren und MedienTony Sklar, VP of Communications55 Broadway, 19. Stock, New York, New York 10006E-Mail: ir@ideanomics.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.US45166V1061