29.06.2020 - Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55) ist heute vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) über die öffentliche Förderung in Höhe von insgesamt 300 Mio. Euro für zwei Projekte der europäischen Initiative zum Aufbau einer Batteriezellenfertigung im Rahmen eines sog. IPCEI (Important Project of Common European Interest) informiert worden. Die Landesregierung in Baden-Württemberg hatte bereits Ende März dieses Jahres die Co-Finanzierung der Förderung des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für das erste Projekt beschlossen. Mitte Mai hat sich die bayerische Staatsregierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...