Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 juin/June 2020) Modern Meat Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Navis Resources Corp. (SUV), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Modern Meat is a plant-based meat alternative company based in Vancouver, British Columbia. The Company develops a portfolio of nutritious, gourmet vegan food crafted from natural ingredients. All products are chef curated with proprietary recipes that are free of soy, gluten, nuts and gmo's. Modern Meat's mission is to change the way food is produced and consumed for the benefit of people, animals and the environment.

Modern Meat Inc., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Navis Resources Corp. (SUV), a été approuvé pour l'inscription.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Modern Meat est une entreprise de substituts de viande à base de plantes basée à Vancouver, en Colombie-Britannique. La société développe un portefeuille d'aliments végétaliens nutritifs et gastronomiques fabriqués à partir d'ingrédients naturels. Tous les produits sont préparés par le chef avec des recettes exclusives sans soja, gluten, noix et OGM. La mission de Modern Meat est de changer la façon dont les aliments sont produits et consommés au profit des personnes, des animaux et de l'environnement.

Issuer/Émetteur: Modern Meat Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MEAT Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 28 306 498 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 2 760 000 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés Diversifiées CUSIP: 60765L 10 2 ISIN : CA 60765L 10 2 2 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 63940B304/CA63940B3048 Boardlot/Quotité: 500 Stock Split/Fractionnemnet des stocks: 2 post-split shares for every 1 pre-split share/

fractionnement de 2 pour 1 action Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 30 juin/June 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 octobre/October Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for MEAT. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com