Die Nachfrage nach frischen Bio-Lebensmitteln stieg zwar 2019 deutlich an. Mehr Geld für die Bio-Produkte haben die Kundinnen und Kunden jedoch in den wenigsten Fällen ausgegeben. Grund dafür war, dass einige frische Lebensmittel in Bio-Qualität 2019 preiswerter als im Jahr zuvor waren. Eine AMI-Analyse des GfK-Haushaltspanels zeigt bei vielen Bio-Lebensmitteln wachsende...

Den vollständigen Artikel lesen ...