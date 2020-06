Das Barge Transferium Maasvlakte (BTM) am ECT Delta Terminal ist seit Anfang Juni operationell. Es handelt sich um eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) und einem Konsortium aus Inlandterminals und Binnenschifffahrtsoperateuren. Foto © Port of Rotterdam - www.portofrotterdam.com Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stellt ECT dem Konsortium an vereinbarten...

Den vollständigen Artikel lesen ...