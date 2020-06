Das Überleben der Honigbienenkolonien im Winter scheint sich zu stabilisieren. Fast 87% der Honigbienenkolonien in den Niederlanden überlebten den Winter 2019/20. Letztes Jahr haben 90,7% überlebt. Das zeigt sich in der jährlichen Wintersterblichkeitsumfrage der Wageningen University & Research (WUR) in Zusammenarbeit mit drei nationalen Bienenzüchterorganisationen....

