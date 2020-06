Mobidiag hat jetzt CE-IVD-Kennzeichnungen für seine COVID-19-Diagnosetests

Einige Partnerschaften werden in schwierigen Zeiten gestärkt. Rootstock Software und Mobidiag Ltd. befanden sich in genau dieser Situation. Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2018 zusammen und sind derzeit mit Aufträgen rund um die COVID-19-Pandemie beschäftigt. Mobidiag ist ein Hersteller von molekulardiagnostischen Lösungen zum Nachweis von Infektionskrankheiten. Rootstock ist ein führender Anbieter von Cloud-ERP auf der Salesforce-Plattform.

Als die Pandemie ausbrach, wurde Mobidiag schnell aktiv, um Tests zur Erkennung von COVID-19-Infektionen zu entwickeln und herauszubringen. Im April 2020 wurde dem Unternehmen die Genehmigung für den Notfalleinsatz seiner COVID-19-Diagnosetests in Finnland, Schweden und Frankreich erteilt. Jetzt, im Juni, hat es CE-IVD-Kennzeichnungen für seine beiden Tests erhalten, die einen schnellen und zuverlässigen Nachweis von COVID-19-Infektionen ermöglichen:

Novodiag COVID-19 für einzelne On-Demand-Tests.

Amplidiag COVID-19 für Chargenvolumentests in großen Labors.

Diese beiden Tests werden durch einen Antikörpertest, den Anti-SARS-CoV-2-Schnelltest, ergänzt, den Mobidiag von seinem chinesischen Partnerunternehmen Autobio Diagnostics vertreibt.

Zusammengenommen bietet Mobidiag eine umfassende Diagnoselösung für neuartige Coronavirus-Infektionen in Krankenhäusern und Labors. Dies kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Nachfrage nach COVID-19-Diagnosegeräten und -Tests weltweit hoch ist.

"Seit April 2018 verwenden wir Rootstock ERP zusammen mit Salesforce Sales Cloud und Service Cloud", sagte Harri Vaihinen, Senior Business Solution Specialist bei Mobidiag. "Wir haben mit Rootstock zusammengearbeitet, um eine bessere Integration und Automatisierung unserer Schlüsselprozesse in Vertrieb, Inventar und Service zu ermöglichen und so die Effizienz, Synchronisation und vollständige Datenübersicht in diesen Abteilungen zu steigern. Da wir über dieses ERP und integrierte Prozesse verfügten, konnten wir diese Tools verwenden, um unseren schnell wachsenden Umsatz zu unterstützen, einschließlich COVID-19-Tests."

"Während der Pandemie besteht der Auftrag von Rootstock darin, Hersteller, Händler und Lieferkettenorganisationen dabei zu unterstützen, weiterhin wichtige Produkte auf der ganzen Welt zu liefern", sagte Pat Garrehy, CEO von Rootstock Software. "Es ist beeindruckend, zu sehen, welche Fortschritte Mobidiag gemacht hat, um seine COVID-19-Tests in einem so beschleunigten Zeitraum auf den Markt zu bringen. Die Welt braucht COVID-19-Tests, und es ist erfreulich, auch nur eine kleine Rolle zur Unterstützung von Mobidiag bei dem Ziel zu spielen, COVID-19-Infektionen zu erkennen und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen."

Über Mobidiag

Mobidiag ist ein wachstumsstarkes Unternehmen für Molekulardiagnostik, das marktfähige Produkte vertreibt. Die schnelle, kostengünstige, weit verbreitete und robuste Technologie des Unternehmens bekämpft die Ausbreitung von Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen durch den schnellen Nachweis von Krankheitserregern und ihrer potenziellen Antibiotikaresistenz mithilfe der Möglichkeiten der Molekulardiagnostik. Mit seinen Amplidiag- und Novodiag-Lösungen bietet Mobidiag Labors jeder Größe eine umfassende Palette molekulardiagnostischer Lösungen zur Erkennung von Infektionskrankheiten.

Über Rootstock

Rootstock Software ist ein weltweiter Anbieter von Cloud-ERP für Fertigungs-, Vertriebs- und Lieferkettenorganisationen. Rootstock Cloud ERP ist ein flexibles, modernes und digital vernetztes System, das Unternehmen transformiert, um eine persönlichere Kundenerfahrung und effiziente Skalierung zu bieten sowie die Konkurrenz zu übertreffen.

