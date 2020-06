Vertex, Inc. gab heute bekannt, dass sein Board of Directors David DeStefano, den President und CEO des Unternehmens, zum Chairman of the Board ernannt hat. Jeff Westphal, der derzeitige Vorsitzende, bleibt Mitglied des Vorstands.

"Ich bin stolz auf unsere Führungsrolle, unsere Mitarbeiter und was wir gemeinsam erreicht haben", so Westphal. "Ich kenne David seit vielen Jahren, in denen wir eng zusammengearbeitet haben, und bin mir sehr sicher, dass er an der Spitze des Vorstands von Vertex Großes leisten wird."

DeStefano wurde 2016 zum President und CEO ernannt. Unter seiner Führung verzeichnete das Unternehmen ein beachtenswertes Wachstum und eine Ausweitung seiner globalen Aktivitäten.

"Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen, das der Vorstand in die Charakterstärke von David DeStefano und seine Vision für die Zukunft von Vertex hat, in der er als President und CEO und auch als Chairperson of the Board das Unternehmen führen wird", so Director Ric Andersen.

"Es ist eine Ehre, in diese Position berufen zu werden", so DeStefano. "Ich danke dem Vorstand für seine Zusammenarbeit und seine anhaltende Unterstützung in dieser neuen Rolle."

Außerdem ernannte der Vorstand Andersen mit sofortiger Wirkung zum Lead Independent Director. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Beratungs- und Führungspositionen bei IBM, Price Waterhouse und PwC Consulting. In den letzten 15 Jahren befasste er sich mit Private Equity. Andersen ist zurzeit ein Managing Partner bei Peak Equity, eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Philadelphia.

Der Vorstand von Vertex unterstützt das Management weiterhin in Bereichen, die Bezug zur langfristigen Strategie, zu Risiko und zur Unternehmensführung haben.

