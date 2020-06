ARAG Experten über Vorschriften bei Pkw-Anhängerkupplungen Mit dem Auto in die Sommerferien - in Corona-Zeiten eine der beliebtesten Urlaubsvarianten. Wohl dem, der einen Wohnwagen sein Eigen nennt. Doch so mancher Pkw muss nun Schwerstarbeit leisten. Wer das Familienauto bis zur Grenze der Belastbarkeit vollpackt, muss sich auf ein ganz neues Beschleunigungsverhalten und viel längere Bremswege ...

Den vollständigen Artikel lesen ...