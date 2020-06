Jacques Mignault wird CEO McDonald's Canada, Aglaë Strachwitz folgt auf ihn per 1. August 2020.Crissier - Der gebürtige Kanadier Jacques Mignault, seit mehr als drei Jahren Managing Director von McDonald's Schweiz, wird zum Präsidenten und CEO von McDonald's Restaurants of Canada Limited berufen. Aus diesem Grund übergibt er per 1. August die hiesige Geschäftsführung an Aglaë Strachwitz, die als Marketing Director seit langem Hand in Hand mit ihm und dem weiteren Managementteam...

