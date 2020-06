Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern von einer starken Wall Street profitiert. Am Vormittag hatte sich der DAX noch die Marke von 12.000 Punkten angenähert. Mit US-Handelseröffnung ging es dann deutlich nach oben. Am Ende lag er bei 12.232 Punkten. Das ist ein Plus von rund 1,2 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Boeing.