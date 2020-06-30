FOLGENDES WERTPAPIER WIRD NICHT AM 30.06.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 07.07.2020 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH IM HANDELSSYSTEM ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 30.06.2020. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 07.07.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDIKATOR WILL BE DISPLAYED IN THE TRADING SYSTEM. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CIA XFRA US16937R1041 CHINA EAS. AIRL.H ADR/50 0,603 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 30.06.2020. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 07.07.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDIKATOR WILL BE DISPLAYED IN THE TRADING SYSTEM. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CIA XFRA US16937R1041 CHINA EAS. AIRL.H ADR/50 0,603 EUR
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