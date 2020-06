Stück für Stück kämpft sich die Lufthansa hin zu einem halbwegs "normalen" Flugplan. So kündigte der MDAX-Konzern gestern an, bis Ende Oktober zumindest wieder 380 Flugzeuge in Betrieb zu haben. Dies würde nahezu exakt 50 Prozent der Konzernflotte entsprechen, die sich künftig nur noch auf 760 Maschinen beläuft (zuvor knapp 860 Flieger). Im April waren gerade einmal 60 Flugzeuge der Lufthansa-Gruppe im Einsatz. Mittlerweile sind es immerhin 160 Maschinen. Bis Ende Oktober will das Unternehmen wieder ...

