Die Wall Street erlebte am Montag eine Umkehr, da die US-Immobilienmarktdaten alle Prognosen übertrafen und die Wiedereinführung einiger Lockdown-Maßnahmen ignoriert wurden. Die schwebenden Hausverkäufe sind im Mai um 44,3% im Monatsvergleich gestiegen. Der S&P 500 konnte sich anschließend aus der Verlustzone kämpfen und die Sitzung mit einem soliden Gewinn von 1,47% beenden. Am Dienstag hielt die optimistische Stimmung weiter an, nachdem die chinesischen PMI-Daten ein hoffnungsvolles Bild für die ...

