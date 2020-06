Am Montag hat sich die Wirecard-Aktie zeitweise vervierfacht, da der Vorstand trotz des Insolvenzantrags auf eine Fortführung des Geschäfts setzt. Doch das Geschäft wird nicht mehr so sein wie früher - angefangen bei der US-Tochter.Denn der ums Überleben kämpfende DAX-Konzern dürfte schon bald seine US-Tochter verlieren. Wirecard North America stellt sich zum Verkauf, wie das US-Unternehmen in der ...

