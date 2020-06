DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

Mittwoch: In Hongkong findet wegen des Tags der Errichtung der Sonderverwaltungszone kein Handel statt

Donnerstag: In den USA findet nur ein verkürzten Handel am Anleihemarkt statt.

TAGESTHEMA I

15 Monate nach Inkrafttreten eines weltweiten Flugverbots für die Boeing 737 Max hat die Maschine einen ersten Testflug für eine Neuzertifizierung absolviert. Eine Maschine des Flugzeugtyps hob in Seattle ab, wie die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mitteilte. Die Maschine war mehrere Stunden in der Luft und kehrte dann zum Startort am Hauptsitz des Boeing-Konzerns zurück. Bei dem Testflug legte die Maschine auch eine Zwischenlandung ein, wie ein AFP-Fotograf beobachtete. In den folgenden Tagen sind weitere Testflüge geplant. Nach zwei Abstürzen in Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Todesopfern gilt für die 737 Max seit März 2019 ein weltweites Flugverbot. Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Abstürze durch ein Problem in einem Stabilisierungssystem verursacht wurden.

TAGESTHEMA II

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Juni nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet auf ein Dreimonatshoch gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,9 (Mai: 50,6), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von nur 50,5 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion erhöhte sich auf 53,9 (Vormonat: 53,2), jener für den Auftragseingang legte zu auf 51,4 (50,9). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - stieg spürbar auf 42,6 von 35,3. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Juni ebenfalls aufgehellt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er stieg auf 54,4 (Vormonat: 53,6) Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit sieben Monaten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 45,0 zuvor: 32,3 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 91,0 zuvor: 86,6 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.048,50 -0,28% Nasdaq-100-Indikation 9.980,50 -0,21% Nikkei-225 22.291,75 +1,35% Hang-Seng-Index 24.350,21 +0,20% Kospi 2.114,52 +1,01% Schanghai-Composite 2.982,23 +0,70% S&P/ASX 200 5.914,50 +1,71%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen teilen Anleger den Optimismus der Wall Street. Damit stehen die Börsen in Asien nach dem Absturz wegen der Coronavirus-Krise nun vor dem besten Quartal seit 2009. Die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung erhält derweil neue Nahrung aus China. Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist deutlicher als erwartet auf ein Dreimonatshoch gestiegen. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Juni ebenfalls aufgehellt. Hier erreichte der Index den höchsten Stand seit sieben Monaten. Nomura sieht in China aber noch keine vollständige Konjunkturerholung. Und selbst die Volkswirte der an der Erhebung des Einkaufsmanagerindexes für den Dienstleistungssektor beteiligten China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) räumen ein, dass die Nachfrage in China der Produktion deutlich hinterherhinke. Mit den Wirtschaftsdaten steigen die Börsen in China auch nur moderat. Höhere Ausschläge verhindert die politische Entwicklung. In China ist laut Medienberichten das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet worden. US-Handelsminister Wilbur Ross kündigte in Reaktion auf die Entwicklung an, dass Vorzugsregelungen für Hongkong ausgesetzt würden. In Tokio unterstützt die Yen-Schwäche den Anstieg des Aktienmarktes. Auch in Australien ziehen die Kurse stärker an, obwohl der Verbrauervertrauen auf Wochensicht gefallen ist. Auch die Konsumausgaben gingen zurück.

US-NACHBÖRSE

Micron Technology kletterten um 5,7 Prozent, nachdem der Halbleiterkonzern im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch Gewinn übertroffen hatte. Zudem gab der Chiphersteller einen überraschend positiven Ausblick für das abschließende Quartal 2019/20 ab. Lululemon Athletica legten um 3,9 Prozent zu. Der Sportartikeleinzelhändler hatte nach der Schlussglocke die Übernahme von Mirror, einem Betreiber einer interaktiven Plattform für sportliche Aktivitäten zu Hause, angekündigt. Xilinx zogen gar um 7,4 Prozent an. Der Halbleiterkonzern sah sich als Profiteur von bestimmten Lockerungen von Auflagen gegen chinesische Unternehmen. In der Folge erhöht die Gesellschaft den Umsatzausblick für das erste Geschäftsquartal. US-Präsident Donald Trump hatte jüngst einige Restriktionen gegen den chinesischen Technologieriesen Huawei gelockert. Huawei stellt einen wichtigen Kooperationspartner von Xilinx.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.595,80 2,32 580,25 -10,31 S&P-500 3.053,24 1,47 44,19 -5,50 Nasdaq-Comp. 9.874,15 1,20 116,93 10,05 Nasdaq-100 9.961,16 1,14 111,81 14,06 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 965 Mio 3.159 Mio Gewinner 2.274 552 Verlierer 717 2.450 Unverändert 67 46

Sehr fest - Nach den kräftigen Verlusten am Freitag hat sich die Wall Street am Wochenbeginn schon wieder berappelt. Allerdings lagen die Indizes zu Handelsbeginn noch deutlich unter ihren Schlussständen, denn das Umfeld bleibt volatil. Eine positive Überraschung erbrachten die anstehenden Hausverkäufe, die im Mai in den USA um den Rekordwert von rund 44 Prozent zulegten. Unter den Einzelwerten stiegen Facebook um 2,1 Prozent, nachdem sie zunächst hinter dem Markt zurückgeblieben waren. Angesichts von Hass und Hetze im Internet will nun auch die Cafe-Kette Starbucks auf Werbung bei Facebook verzichten. Starbucks rückten 2,7 Prozent vor. Boeing haussierten um 14,4 Prozent. Mehr als ein Jahr nach dem weltweiten Flugverbot für das Passagierflugzeug Boeing 737 MAX steht die US-Flugaufsichtsbehörde FAA offenbar kurz davor, einen ersten Testflug der überarbeiteten Maschine zu genehmigen. Biontech stiegen nach einer Privatplatzierung um 5,9 Prozent. Amazon hat nach eigenen Angaben im Juni über 500 Millionen Dollar Bonuszahlungen an Mitarbeiter und Vertragspartner erstattet. Die Aktie verlor 0,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 -0,8 0,16 -104,6 5 Jahre 0,28 -2,5 0,30 -164,7 7 Jahre 0,47 -1,7 0,49 -177,6 10 Jahre 0,63 -1,1 0,65 -181,0 30 Jahre 1,39 1,9 1,37 -167,6

Am Anleihemarkt stiegen die Notierungen leicht. Damit untermauerte dieser die weiterhin herrschende Skepsis über die konjunkturelle Entwicklung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:20h % YTD EUR/USD 1,1216 -0,2% 1,1241 1,1248 +0,0% EUR/JPY 120,85 -0,1% 120,92 120,54 -0,9% EUR/GBP 0,9137 -0,0% 0,9139 0,9111 +8,0% GBP/USD 1,2277 -0,2% 1,2300 1,2346 -7,4% USD/JPY 107,74 +0,2% 107,56 107,17 -0,9% USD/KRW 1202,15 +0,2% 1199,51 1200,65 +4,1% USD/CNY 7,0720 -0,1% 7,0811 7,0795 +1,6% USD/CNH 7,0714 -0,1% 7,0785 7,0762 +1,5% USD/HKD 7,7503 -0,0% 7,7505 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6853 -0,2% 0,6866 0,6867 -2,2% NZD/USD 0,6408 -0,2% 0,6422 0,6427 -4,8% Bitcoin BTC/USD 9.111,42 -1,0% 9.207,99 9.058,01 +26,4%

Am Devisenmarkt ging es wechselhaft zu. Zunächst gab der Dollar mit den rasant steigenden Neuinfektionen nach. Der Euro profitierte von den deutsch-französischen Regierungskonsultationen. Devisenhändler sprachen von Hoffnungen auf eine zügige Konjunkturerholung in der Eurozone. Im Tagesverlauf holte der Greenback aber die Verluste fast vollständig wieder auf. Das Auf und Ab entspreche der Volatilität am Aktienmarkt und spiegele die Unsicherheit der Anleger, hieß es. Der Euro notierte bei 1,1238 US-Dollar nach einem Tageshoch bei rund 1,1290.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,40 39,70 -0,8% -0,30 -32,4% Brent/ICE 41,47 41,71 -0,6% -0,24 -34,1%

Die Ölpreise notierten fester - trotz der hohen Infektionszahlen in den USA. Händler verwiesen auf positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China, dem weltweit größtem Öl-Importeur. Dort zogen die Gewinne der Industrie im Mai wieder um 6 Prozent zum Vorjahr an - der erste Anstieg in diesem Jahr. Die US-Sorte WTI gewann 3,0 Prozent auf 39,63 Dollar je Barrel, Brent legte 1,2 Prozent zu auf 41,52 Dollar. Der von Chesapeake Energy eingereichte Insolvenzantrag lastete kaum, auch wenn das Unternehmen der "unbestrittene Meister des US-Schiefergases" war, wie Magnus Nysveen sagte, Analyse-Chef bei Rystad Energy.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.772,90 1.770,40 +0,1% +2,50 +16,8% Silber (Spot) 17,84 17,80 +0,2% +0,04 -0,1% Platin (Spot) 816,90 815,00 +0,2% +1,90 -15,4% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,4% +0,01 -4,4%

Der Preis für die Feinunze Gold notierte unverändert bei 1.772 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAPANDEMIE

Die Weltgesundheitsorganisation WHO will nächste Woche ein Team nach China entsenden, um den Ursprung des Coronavirus festzustellen. Die Organisation drängt China seit Anfang Mai dazu, seine Experten ins Land einzuladen, um bei der Erforschung des Ursprungs des Coronavirus mitzuhelfen.

INNENPOLITIK CHINA

In China ist laut Medienberichten das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet worden. Mehrere Hongkonger Medien berichten, der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses habe das Gesetz einstimmig beschlossen. Der Ausschuss ist das oberste gesetzgebende Organ der Volksrepublik. Die Führung der Kommunistischen Partei will mittels des Gesetzes die chinakritischen Unruhen in der Sonderverwaltungszone unterbinden. Im vergangenen Jahr gab es in Hongkong monatelange und mitunter gewalttätige Proteste der Demokratiebewegung, die sich gegen den wachsenden Einfluss Pekings in der Sonderverwaltungszone zur Wehr setzt.

BEZIEHUNGEN USA - CHINA

Der Streit zwischen den USA und China über die Autonomie von Hongkong geht in die nächste Runde. Die US-Regierung kündigte an, keine Verteidigungsausrüstung mehr an Hongkong liefern zu wollen.

KONJUNKTUR USA

Die Wiedereröffnung der US-Wirtschaft und der Aufschwung bei Ausgaben und Einstellungen ist laut Fed-Präsident Jerome Powell früher erfolgt als sein Haus erwartet hat. Allerdings bringe dies Risiken mit sich, wie die jüngste Zunahme von Coronavirusinfektionen und Krankenhausaufenthalten in den Bundesstaaten im Süden und Südwesten der USA zeige.

US-BANKEN

Erstmals seit über einem Jahrzehnt will die US-Bank Wells Fargo die Dividende reduzieren. Während andere US-Großbanken wohl eine stabile Ausschüttung vornehmen werden, will das viertgrößte Geldhaus des Landes angesichts der unsicheren Aussichten infolge der Corona-Pandemie das Geld zusammenhalten. Die Dividende werde geringer ausfallen, als die 0,51 US-Dollar je Aktie der vergangenen Quartale, teilte die Bank mit. Die anderen Großbanken JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley wollen bisherigen Angaben zufolge zumindest eine stabile Dividende zahlen.

MICRON TECHNOLOGY

hat im dritten Geschäftsquartal dank steigender Nachfrage die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen. In den drei Monaten per Ende Mai steigerte Micron den Umsatz auf 5,44 Milliarden von 4,79 Milliarden Dollar. Analysten hatten nur mit 5,27 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn sank zwar auf 803 Millionen oder 0,71 Dollar je Aktie von 840 Millionen oder 0,74 Dollar je Anteil. Bereinigt verdiente der US-Konzern 0,82 nach 1,05 Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten Micron aber bereinigt nur 0,75 Dollar je Aktie zugetraut.

UBER

Der US-Fahrdienstvermittler könnte sein Geschäft um Essenlieferungen mit einem Milliardenkauf verstärken. Informierten Personen zufolge könnte Uber den Essenslieferdienst Postmates für rund 2,6 Milliarden US-Dollar übernehmen.

WIRECARD NORTH AMERICA

Die US-Tochter des von einem Bilanzskandal erschütterten Zahlungsdienstleisters Wirecard distanziert sich von ihrem Mutterkonzern und sucht einen Käufer. Eine Investmentbank soll den Verkaufsprozess koordinieren.

