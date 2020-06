Der Bilanzskandal der Wirecard (WKN: 747206)-Aktie könnte historische Bedeutung erlangen, denn trotz sehr vieler verschiedener Aufsichtsbehörden haben am Ende scheinbar alle nicht funktioniert. So steht beispielsweise die BaFin in der Kritik, den Betrug nicht eher erkannt und geprüft zu haben. Ihr Chef Felix Hufeld räumt selbst eine Schuld der Behörde ein und nennt den Vorfall ein "komplettes Desaster". 1. BaFin zieht Konsequenzen Als erste Folge und Konsequenz hat sie nun ihrem Buchprüfer, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...