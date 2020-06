Zum 1. Juni 2020 ist Jörg Westphal (52) in die Geschäftsführung von BST Eltromat aufgestiegen, in der er die Bereiche Service, Vertrieb und Marketing verantwortet. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur führt die Geschäfte der Unternehmensgruppe gemeinsam mit Dr. Jürgen Dillmann, der seit 1. Juni 2018 für den Bereich Technik verantwortlich ist. Westphal verfügt über langjährige Praxis sowie umfassende Erfahrung in der Führung mittelständischer Unternehmen und ihrer internationalen Vertriebsorganisationen. Zuletzt verantwortete er die Geschäfte der EAE Engineering Automation Electronics GmbH in Ahrensburg ...

