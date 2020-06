Angetrieben durch die klaren Aufschläge an der Wall Street dürfte auch die Wiener Börse am Dienstag mit Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um moderate 0,1 Prozent höher bei 2.250 Punkten.Dass das Thema Corona weiterhin nicht abgehackt ist, bestätigten unterdessen Helaba-Experten in ihrem Tageskommentar: "Die ...

