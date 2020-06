Unterföhring (ots) -Weichenstellung für bestes Entertainment. Live. Made in Unterföhring.SAT.1 erwirbt das einzige Live-Free-TV-Paket der Bundesliga.Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff wechselt exklusiv zuProSieben. Und ausgezeichnete Comedy hat eine neue Heimat in SAT.1gefunden. "Wir haben im Juni wichtige Entscheidungen getroffen undAkquisen getätigt, die voll in unsere Strategie einzahlen: UnsereContent-Pipeline wird voller und voller. In der für die Werbekundenwichtigen Prime Time verzeichnen wir seit Anfang des Jahres imVergleich zum ersten Halbjahr 2019 ein gutes Plus von 0,9Prozentpunkten. Unser Vermarkter-Event Mitte Juni inklusive derHighlight-Präsentation unserer Inhalte wurde von unseren Kundengefeiert. Und das Resümee der ersten zwölf Monate von Joyn belegt,dass wir auch bei unserer Plattform-Strategie auf einem guten Wegsind. Unsere plattformunabhängige Entertainment-Company nimmtdeutlich an Fahrt auf", so Wolfgang Link, Vorstand der ProSiebenSat.1Media SE und CEO SevenOne Entertainment.Die Senderfamilien im Juni 2020SAT.1 im Juni: phantastisches Frühstücksfernsehen, starke US-FictionDas "SAT.1-Frühstücksfernsehen" in Bestform: So gut wie im Juni 2020lief es seit April 2018, so gut wie in der vergangenen Woche sogarseit 2012 nicht mehr! Richtig stark entwickelt sich außerdem die neueUS-Serie "Lincoln Rhyme" mit Werten von bis zu 10,3 ProzentMarktanteil am Donnerstagabend. Und auch die Spielfilme am Samstag-und Sonntagabend wie "Peter Hase", "Der Marsianer" oder "HiddenFigures" überzeugen mit guten Quoten. Auf den digitalen Plattformenwächst der Sender um 16 Prozent gegenüber Juni 2019 - auch hier legtedas "Frühstücksfernsehen" im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlichzu. Im TV erreicht SAT.1 insgesamt 7,3 Prozent Marktanteil. SAT.1GOLD liegt mit 1,6 Prozent (Z. 14-49 J.) leicht über demVorjahresmonat (F. 40-64 J.: 3,1 Prozent). Neben deraußergewöhnlichen Eigenproduktion "Mütter machen Porno" (22. & 29.7.)starten im Juli gleich vier weitere US-Serien-Highlights inErstausstrahlung in SAT.1: die vierte Staffel "Mac Gyver", die ersteStaffel "Reef Break", die zehnte Staffel "Hawaii Five-O" (alle ab14.7.) sowie die finalen Folgen von "Criminal Minds" (ab 30.7.).ProSieben gewinnt siebenfach mit EigenproduktionenDer Strategiewechsel zahlt sich weiter aus: ProSieben gewinnt im Junian sieben Abenden mit Eigenproduktionen die Prime Time (Z. 14-49 J.).Die neue Showreihe "Beauty & The Nerd" überragt gleich an vierAbenden. Ebenfalls im Juni Sieger in der Prime Time: "Joko & Klaasgegen ProSieben", "Schlag den Star" und die neue Reihe "Darüber ...die Welt".ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Unsere Strategie stärker in derPrime Time auf Eigenproduktionen zu setzen wird belohnt. Für denSommer und den Herbst gehen wir diesen Weg weiter, setzen im Herbstauf 'The Voice of Germany' und 'The Masked Singer'." Im Juli zeigtProSieben montags die neue Show "Die! Herz! Schlag! Show!" mitModerator Steven Gätjen (ab 13.7.), dienstags die neue Show "Wersieht das denn?!" (ab 21.7.) mit Moderatorin Ruth Moschner und dasFinale von "Beauty & The Nerd" (9.7.) - ohne ModeratorIn.Insgesamt performt ProSieben im Juni Insbesondere wegen der schwachenDaytime am Wochenende nicht so stark wie in den Vormonaten underzielt solide 8,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).ProSieben MAXX überzeugt mit 1,6 Prozent Marktanteil.Kabel Eins dreht auf und feiert erfolgreichsten Monat seit über einemJahr. Bester Monat seit April 2019. Stärkster Juni seit fünf Jahren.Erfolgreichstes Spielfilm-Jahr seit acht Jahren. Und dieEigenproduktionen wie "Achtung Abzocke", "Abenteuer Leben täglich"und "Mein Lokal, Dein Lokal" in Top-Form. So sieht's aus im Juni 2020bei Kabel Eins! Der Sender überzeugt auf ganzer Linie und steigertsich auf hervorragende 5,6 Prozent Monatsmarktanteil. Digital wachsendie Video Views um 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Rekordtag im Rekordmonat im Rekordquartal: Kabel Eins Doku schreibtseine einmalige Erfolgsgeschichte mit neuen Bestwerten fort undknackt zum ersten Mal die Zwei-Prozent-Marke beim Tagesmarktanteil.Sonnige Aussichten: sixx feiert den besten Juni seit Senderbestehen!Der Sommer fängt gut an! Mit dem besten Juni (1,5 % MA, Z. 14-49 J.)seit Senderstart startet sixx in die heiße Phase des Jahres, bei den14- bis 39-jährigen Frauen war es mit 1,9 Prozent Marktanteil derstärkste Juni seit 2015. Vor allem die zauberhaften Schwestern aus"Charmed" am Nachmittag und Vorabend sowie "Castle" am Montag und dieFilme am Sonntag holten hervorragende Quoten. KöstlicheSommerleckereien für Picknick & Co. zaubert Enie dann ab 25. Juli inder bereits 9. Staffel von "Sweet & Easy".Sales-News im Juni: "Late Night Berlin Spezial - SevenOne MediaSpezial" begeistert Werbekunden. Nachdem die Screenforce Days indiesem Jahr aus bekannten Gründen abgesagt werden mussten, stelltedie SevenOne Media kurzerhand eine Spezial-Ausgabe von "Late NightBerlin" für ihre Werbekunden auf die Beine. Alleine im Live-Streammit den kommenden Programm-Highlights und Innovationen in derVermarktung waren über 1200 Werbekunden und Agenturvertreter dabei,auch in den folgenden Tagen war das Screening On-Demand starknachgefragt. "Wie unterhaltsam ist das denn!? Ein großes Lob für diewahrscheinlich beste Roadshow der Welt!!", "Glückwunsch zurüberragenden Idee das Ganze als 'Late Night Berlin'-Folgeauszustrahlen - sehr innovativ" oder "Geile Show! Euer Programm istcool und auch technisch seid Ihr weit vorne" - so einige begeisterteKommentare der Werbekunden zu der gut neunzigminütigen Show mit KlaasHeufer-Umlauf, den Sender-Chefs und Vermarktungs-Chef Thomas Wagner.Digital-News im Juni: Studio71, die Digital Media und EntertainmentCompany von ProSiebenSat.1, startete im Juni erfolgreich neue TVContent-Kanäle und baut sein Netzwerk an Top-Influencern weiter aus:Neben Domtendo, Deutschlands populärstem Nintendo-Gamer mit über 26Mio. Video Views im Monat, sind ab Juli ebenfalls Gaming-YouTuberTryMacs (27,2 Mio VV) und Beauty-Ikone Mrs. Bella bei Studio71 unterVertrag. FYEO, die neue Audio-App von ProSiebenSat.1, investiertweiter in exklusiven Content. Bereits seit Ende Juni ist mit "AffäreDeutschland" eine neue Reportage zur CDU-Spendenaffäre abrufbar.Highlights im Juli: die Comedy-Reihe "JOUR FIXE - Die Startupper" (ab6. Juli), u.a. mit YouTuber Marti Fischer und Hugo Egon Balder.QUIPP, die Live-Quiz-App von ProSiebenSat.1, begleitet die TV-Show"GUINNESS WORLD RECORDS®" mit einer eigenen Spezial-Ausgabe on Air.Das Quiz zur Showreihe wird während eines Werbeblocks der Ausgabe"GUINNESS WORLD RECORDS® - Die 33 spektakulärsten Rekorde der Welt" -am Freitag, 3. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1 - via Splitscreenausgestrahlt und lädt die Zuschauer ein, ihr Wissen über die in derShowreihe präsentierten Weltrekorde unter Beweis zu stellen. Außerdemkönnen die Zuschauer zeitgleich in der QUIPP-App mitspielen und biszu 1.000 Euro gewinnen. Quelle TV: Basis: Marktstandard TV | AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Media Insights & Analytics; Business Intelligence
Erstellt: 29.06.2020 für den Zeitraum 01.06.-28.06.2020; vorläufig gewichtet: 25.06.-28.06.2020; Seher in Mio., mind. 1 Min konsekutive Nutzung; Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.
Quelle Digital: AGOF UU: Basis: 16+ | AGOF Daily Digital Facts | Erstellt: 26.06.2020 für den Zeitraum 01.06.-26.06.2020 und 2019; Video Views: für den Zeitraum 01.06. - 25.06. (YouTube.de bis 23.06.) für 2020 und 2019; ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence 