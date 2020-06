Die amerikanischen Großbanken JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005), Citigroup (ISIN: US1729674242), Bank of America (ISIN: US0605051046), Goldman Sachs Group (ISIN: US38141G1040) sowie Morgan Stanley (ISIN: US6174464486) teilten am Montag nach Börsenschluss an der Wall Street mit, an ihrer aktuellen Ausschüttungspolitik festhalten zu wollen. Von den großen Instituten signalisierte bisher lediglich Wells Fargo & Co (ISIN: US9497461015) eine Kürzung der ...

