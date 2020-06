Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen/Sehnde (pts011/30.06.2020/10:00) - Nachdem der Bremer Wohnbauträger INTERHOMES AG bereits im Sommer 2019 die Eigentumswohnungen in der noch entstehenden Wohnanlage "Dichtervillen in Karlshorst" in Berlin virtuell erlebbar machte, zieht er nun mit den Familienhäusern des "Hofquartier Billerbach" in Sehnde bei Hannover nach. Per Rundgang durch das Haus "Lavendel" am Handy, Tablet oder PC erlebt der Interessent die Räume in 3D - und hat so die Möglichkeit, sich das Wohnen dort besser vorstellen zu können. Ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für ein Eigenheim! Wie groß ist das Wohnzimmer, welche Möbelstücke kann ich stellen und passt der Kleiderschrank ins Schlafzimmer? Wie kommunikativ präsentiert sich der offene Wohn-Ess-Bereich? All diese Fragen können beantwortet werden - absolut sicher in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und lange bevor das wirkliche Musterhaus eingerichtet und eröffnet ist. Der virtuelle Rundgang kann bequem hier angeklickt werden: https://app.immoviewer.com/portal/tour/1843634?accessKey=5edd (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200630011

