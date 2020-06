MBH CORPORATION PLC ERWEITERT BILDUNGSSEGMENT MIT DEM ERWERB VON LEARNING WINGS PTE LTDDGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Ankauf MBH CORPORATION PLC ERWEITERT BILDUNGSSEGMENT MIT DEM ERWERB VON LEARNING WINGS PTE LTD30.06.2020 / 10:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MBH CORPORATION PLC ERWEITERT BILDUNGSSEGMENT MIT DEM ERWERB VON LEARNING WINGS PTE LTDLondon, 30. Juni 2020, MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, kündigt ihre 13. Akquisition an. Das ist der nächste Schritt im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie 2020 und erhöht die geografische Reichweite des Bildungssegments.Mit der 100-prozentigen Übernahme von Learning Wings Pte Ltd (Learning Wings), einem der führenden Bildungsunternehmen aus Singapur, das gemeinnützige Organisationen und Schulen in der gesamten Republik Singapur betreut, setzt MBH seine Portfolioausweitung fort. Learning Wings wird im Bildungssegment der MBH-Gruppe angesiedelt sein, dem derzeit größten Segment des Unternehmens, das jetzt sechs Unternehmen umfasst, welche im Bildungs- und Ausbildungssektor tätig sind.Für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr erwirtschaftete Learning Wings Umsatzerlöse in Höhe von 0,8 Mio. SGD (ca. 0,5 Mio. GBP). Durch diese jüngste Übernahme steigen die Pro-forma-Umsätze der Portfoliounternehmen der MBH-Gruppe im Geschäftsjahr 2019 auf 81,5 Mio. GBP.Learning Wings ist ein sehr stabiles Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde, um später durch die Zusammenarbeit mit über 680.000 Schülern in 138 Grundschulen eine führende Position in seinem Bereich einzunehmen. Das Unternehmen bietet sehr anerkannte Bildungsprogramme an, darunter Didaktik & Schauspiel, Phonik, Englisch, Mathematik, Unternehmertum und persönliche Kompetenzen.Der erwartete Gesamtkaufpreis beläuft sich auf ca. 1,4 Mio. SGD (einschließlich des Erwerbs einer Gewerbeimmobilie im Wert von ca. 0,4 Mio. SGD). Der Kaufpreis wird nach Abschluss der Prüfung des Abschlusses zum 31. Dezember 2019 endgültig festgelegt.Zur Begleichung des Kaufpreises werden Wandelanleihen verwendet. Zum Zeitpunkt der Wandlung, wird die Anleihe in MBH-Aktien gewandelt - zum niedrigeren Preis von volumengewichtetem 30-Tage-Durchschnittswert oder 1 EUR pro Aktie. Diese Übernahme unterliegt der behördlichen Genehmigung durch das Bildungsministerium von Singapur.Innerhalb des MBH-Bildungssegments wird Learning Wings unter Acacia Training Limited angesiedelt sein. Mit ihrer ersten globalen Akquisition werden die internationalen Expansionspläne von Acacia vorangetrieben.Victoria Sylvester, Geschäftsführerin von Acacia Training Limited, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass Learning Wings als Teil der taktischen Akquisitionsstrategie von Acacia Training der Gruppe beitritt. Als unser erstes Unternehmen außerhalb Großbritanniens, das sich unserem Team anschließt, freuen wir uns darauf, unsere zukünftigen Pläne fortzusetzen und die Möglichkeiten zu erkunden, die sich durch die Erweiterung unseres Netzwerks im Bildungssegment ergeben werden."Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc, fügte hinzu: "Weiteres Wachstum innerhalb des Bildungssektors ist schon seit einiger Zeit für uns ein wichtiges Ziel. Wir freuen uns besonders, dem Acacia-Team bei der Verwirklichung seiner Ambitionen zu helfen, eine Präsenz außerhalb Großbritanniens zu etablieren. Learning Wings ist ein starkes Unternehmen mit einer unglaublichen Tiefe an Erfahrung und Wissen, das nicht nur Acacia sondern auch unserer Gruppe als Ganzes einen Mehrwert bietet."Gabriel Goh, Director von Learning Wings, kommentierte: "Für Learning Wings ist es spannend, sich MBH anzuschließen und Synergien zwischen gleichgesinnten Unternehmern und Unternehmen auf der anderen Seite der Welt zu finden. Learning Wings ist über zwei Jahrzehnte gereift, und dies markiert den Beginn eines spannenden Kapitels für uns. Der Beitritt zu MBH verleiht uns zusätzliche Glaubwürdigkeit gegenüber unseren Kunden und Partnern, sowohl bestehenden als auch neuen. Wir beabsichtigen, MBH als Wachstumsplattform zu nutzen, um mit einem zweigleisigen Ansatz zu expandieren: Durch M&A sowie organisch, insbesondere durch unsere Online-Initiative. Die COVID-19-Situation hat uns gezeigt, wie wir unsere große Anzahl von Präsenzunterrichtseinheiten nun online durchführen und von dieser neuen Normalität profitieren können."Über MBH MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine bis mittelgroße bfd in mehreren Regionen und Sektoren, die gut etabliert, rentabel und größenorientiert sind. Durch die Nutzung der Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten und wertsteigernden Erwerb ausgezeichneter Unternehmen einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.comÜber Learning Wings Learning Wings wurde 2000 gegründet und betreut Kinder im Primar- und Vorschulbereich in Singapur. In Zusammenarbeit mit Schulen des Bildungsministeriums von Singapur und einer gemeinnützigen Organisation hat das Unternehmen mit über 680.000 Schülern in über 138 Grundschulen zusammengearbeitet. https://learningwings.com.sg/ 