Wegen des Bilanzskandals ringt Wirecard ums Überleben - und dürfte schon bald auch noch seine Nordamerika-Tochter verlieren: Wirecard North America stellt sich zum Verkauf, wie das US-Unternehmen in der Nacht auf Dienstag selbst mitteilte. Zudem soll es Interesse an der Wirecard Bank geben (Update dazu im vorletzten Absatz). Wirecard war erst 2016 mit der Übernahme von Citi Prepaid Card Services von der Bad Bank der US-Großbank Citigroup in den US-Markt eingestiegen. Seitdem sei Wirecard North America ...

