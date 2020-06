Was für ein Wahnsinn: SD-Trader kassieren bei Wirecard (WKN: 747206) aktuell rund +800% in zwei Handelstagen. Spekulanten profitieren von unserer brandneuen "Zockerecke" im Live Chat. Getrieben von wilden Tradern, Shortseller-Eindeckungen und Wiederauferstehengsspekulanten knallt die Wirecard-Aktie bis auf rund 9,30 Euro in die Höhe! Noch Frietag gingen die Stücke für kaum mehr als 1 Euro über den Tresen. SD-Trader konnten ihren Einsatz bei dem Skandalwert damit innerhalb kürzester Zeit verneunfachen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...