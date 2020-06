Victoria verzeichnet am Dienstag 64 neue COVID-19-Fälle, während am Montag 75 neue Infektionen gemeldet wurden. Der zweistellige Anstieg der Zahl der neuen Coronavirus Fälle in Victoria ist bereits der 15. Tag in Folge. Der Staat hat erneut die härtesten Lockdown-Maßnahmen verhängt, um die zweite Welle einzudämmen. Victoria kündigte an, vier Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...