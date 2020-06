Wien (www.fondscheck.de) - Der Investmentkonzern Standard Life Aberdeen steht vor einem Generationenwechsel, so die Experten von "FONDS professionell".Der langjährige Top-Manager Keith Skeoch gebe sein Amt ab. Die Führung der an der Londoner Börse notierten Gesellschaft übernehme Stephen Bird. Dieser habe bis Ende 2019 das weltweite Privatkundengeschäft der US-Großbank Citigroup geleitet. Bird solle bereits zum 1. Juli als designierter Chef in den Vorstand des Asset Managers rücken. Im dritten Quartal übernehme er dann endgültig die Geschäfte von Skeoch, heiße es in einer Mitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...