Die Indizes stehen in Europa während des vorbörslichen Handels am Dienstag höher und wurden durch positive Wirtschaftsdaten aus China angetrieben, als die Produktionstätigkeiten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Juni wieder anzogen.Wir befinden uns Long im DAX seit dem 02.04. und konnten bereits drei Teilverkäufe mitnehmen.Die Wirtschaft Großbritanniens schrumpfte im ersten Quartal 2020 wiederum so stark wie seit 1979 nicht mehr. Auch wenn sich der DAX für den Moment noch stabilisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...