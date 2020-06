Pressemitteilung der Aves One AG:

Aves One investiert mit EUR 65,3 Mio. im ersten Halbjahr weiterhin stark im Rail-SegmentDie Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, setzt seinen Wachstumskurs ungebrochen im aktuellen Marktumfeld weiter fort.Die Aves One hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2020 das Rail-Portfolio mit Investitionen in der Höhe von ca. EUR 65,3 Mio. (669 nahezu vollvermietete Güterwagen) zügig weiter ausgebaut. Bemerkenswert ist, dass etwa 75 Prozent davon erst nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie ausgeliefert wurden. Nach den schwachen Ausliefermonaten März und April ist das Volumen der Investitionen seitdem kontinuierlich stark angestiegen.Ferner hat das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...