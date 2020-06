Was können Index- und Partizipations-Zertifikate in der aktuellen Marktlage? Was, wenn man Zertifikate auf Indizes mit Wirecard hat? Was muss man bei ausländischen Indizes bzw. Index-Zertifikaten beachten? Wie groß ist die Konkurrenz durch ETFs? Fragen von Antje Erhard an Lars Brandau, Deutscher Derivate Verband DDV. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/