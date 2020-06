Ort des Tages: Linde Tirol Standort. Die Linde Group ist Weltmarktführer am Gasemarkt. In Österreich ist das Unternehmen an sieben Standorten vertreten. Vornehmlich werden Industriegase vertrieben. Das sind Gase, die zum Beispiel in der Verpackung von Lebensmitteln für längere Haltbarkeit sorgen, oder die in der Medizin zum Einsatz kommen. Linde ist aber auch in anderen Geschäftsbereichen tätig. So baut der deutsche Konzern auch Olefinanlagen, Erdgasanlagen, Luftzerlegungsanlagen sowie Wasserstoff- und Synthesegasanlagen. Nur ganz wenige Unternehmen sind in der Lage solch komplexe Anlagen zu bauen. Linde ist eines davon. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den ...

