Doch von dort kommen zurzeit die besten bzw. brauchbarsten Signale zur Konjunkturwende mit weltweiter Wirkung. In New York sind Namen wie Amazon und Apple bzw. Alphabet und Facebook jedermann geläufig. Alle diese großen Techs zeigen aber im Moment Schwächezeichen.



Die chinesische Konkurrenz heißt Alibaba, JD.Com oder Tencent. Von der Zahl ihrer User her erreichen sie fast die Größenordnungen wie die Amerikaner. Im Wesentlichen aber auf China und Asien begrenzt. Das Wachstum dieser sog. Plattformen für Finanzen und Handelsgeschäfte legt pro Jahr um 15 bis 20 % zu. Das sind gigantische Größenordnungen, die angesichts der User-Reserven in diesen Regionen noch für einige Jahre gültig bleiben.



