Vaduz (ots) - Ziel der SwissCovid App ist es, Menschen zu warnen, die sich für eine bestimmte Dauer in der Nähe einer mit dem Coronavirus infizierten Person aufgehalten haben, sofern die App bei beiden Personen auf dem Mobiltelefon installiert ist. Die App trägt damit zur Eindämmung des Coronavirus bei. Sie ergänzt das klassische Contact Tracing - die Rückverfolgung neuer Ansteckungen durch das Amt für Gesundheit - und hilft mit, Übertragungsketten zu stoppen.In der Schweiz wurde mit einem neuen Art. 60a im Epidemiengesetz eine Rechtsgrundlage für die Einführung des Proximity-Tracing-Systems für das Coronavirus geschaffen. In der letzten Woche hat der Bundesrat zudem eine entsprechende Ausführungsverordnung verabschiedet. Nachdem die Regierung eine Bereinigung der Anlage I zum Zollvertrag im Zusammenhang mit dem Coronavirus genehmigt hat, gelangen die Rechtsgrundlagen für das Proximity-Tracing auch in Liechtenstein zur Anwendung.Wer positiv auf das COVID-19-Virus getestet wurde, ist angehalten, dies in der App zu vermerken, damit die Personen, mit denen in den Tagen davor enger Kontakt bestanden hat, gewarnt werden. Diese Meldung muss mit einem Code geschehen, um Missbrauch zu verhindern. Das Amt für Gesundheit ist befugt, bei positiven Tests entsprechende Codes zu vergeben.Die Nutzung der SwissCovid App ist freiwillig und kostenlos. Je mehr Personen die App installieren und verwenden, umso wirksamer unterstützt sie die Eindämmung des neuen Coronavirus. Für eine Nutzung in Liechtenstein ist insbesondere wichtig, dass die App grenzüberschreitend genutzt werden kann. Dies ist grundsätzlich möglich. Eine Koppelung der verschiedenen nationalen Apps - also beispielsweise der Apps aus Österreich und der Schweiz - ist hingegen leider noch nicht möglich.Die wichtigste Prävention ist, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner weiterhin die Hygiene- und Verhaltensregeln befolgen und sich des Risikos bewusst sind, das mit einer zweiten Infektionswelle verbunden wäre. Durch die Kombination der SwissCovid App mit dem Contact Tracing und dem Einhalten der Regeln kann eine Verbreitung des neuen Coronavirus eingeschränkt werden.Die SwissCovid App ist im Apple Store und im Google Play Store kostenlos verfügbar.Weitere Informationen finden sich unter folgendem Link:https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/swisscovid-app-und-contact-tracing.htmlPressekontakt:Ministerium für GesellschaftManuel Frick, GeneralsekretärT +423 236 60 19Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100850912