Auch heute kaufen die Stuttgarter Anleger überwiegend einen Knock-out-Call (WKN MC6SS1) auf den amerikanischen Streaming-, Film- und Serienproduzenten Netflix. An der Börse wird die Netflix-Aktie gegenwärtig mit 195 Milliarden US-Dollar bewertet. Vor genau zehn Jahren notierte die Netflix-Aktie bei 16,08 US-Dollar, gestern ging sie an der Nasdaq mit einem Schlusskurs von 425,92 US-Dollar aus dem Handel. In Stuttgart notiert die Netflix-Aktie bei 401,45 Euro 0,9% höher. Ein Knock-out-Call (WKN LS7RX9) ...

