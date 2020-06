Die wichtigsten Indizes der Wall Street verzeichnen am Dienstag kleine Gewinne - Die Investoren warten auf die Aussage des FOMC-Vorsitzenden Powell - Fallende Rohölpreise belasten die Energieaktien - Die wichtigsten Aktienindizes eröffneten in den USA am letzten Tag des zweiten Quartals leicht höher, da die Anleger sich anscheinend zurückhalten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...