Mainz (ots) - Woche 29/20So., 12.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:9.30 Katholischer Gottesdienst (HD/UT)Gott sät Kraft in dein LebenAus der Kapelle des St. Katharinen-Krankenhauses in Frankfurt am Main Woche 33/20So., 9.8.9.30 Katholischer GottesdienstBitte Ergänzung beachten:Begegnung mit Gott Mo., 10.8.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 20.15 Uhr beachten:20.15 Der Fernsehfilm der WocheZum Geburtstag von Iris BerbenNicht tot zu kriegen 21.50 heute journal (VPS 21.45)22.20 Montagskino im ZDF (VPS 22.15)Hacked - Kein Leben ist sicher 23.50 heute Xpress (VPS 23.45)23.55 Das kleine Fernsehspiel (VPS 23.50)LenaLove 1.20 Bares für Rares (VPS 1.15)2.15 Bares für Rares (VPS 2.10)3.05 Bares für Rares (VPS 3.00)4.00 Bares für Rares (VPS 3.55)4.50 Leute heute (VPS 4.45)5.00- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30 Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4639107