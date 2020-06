Oneplus will wieder erschwinglichere Smartphones bauen. Das erste Gerät der kommenden Oneplus-Nord-Reihe wird unter 500 Dollar kosten, hinsichtlich der Ausstattung aber in der Oberklasse angesiedelt sein. Der Hersteller hatte 2014 mit dem Oneplus One sein erstes Smartphone mit Top-Ausstattung für nur 299 Euro vorgestellt. Mit dem markigen Marketing-Kampfbegriff "Flagshipkiller" wollte das Unternehmen der Konkurrenz mit seinem Smartphone das Fürchten lehren. Die Folgemodelle des Herstellers unterboten stets die Preise der Mitbewerber und überzeugten durch Top-Ausstattung und flüssige Software. Im ...

