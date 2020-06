Im vergangenen Februar hatte Reed Exhibitions bereits beschlossen, die für März 2020 geplante Ausgabe der MCE - Mostra Convegno Expo-comfort, der Veranstaltung für zivile und industrielle Installationstechnik, Klimatechnik und erneuerbare Energien, die zeitgleich mit der hölzerner Biomasse gewidmeten BIE - Biomass Innovation Expo stattfindet, auf September zu vertagen. Das Ausmaß, die Dauer und die Notlage im Gesundheitswesen sind sowohl in Italien wie auch im Ausland weit über das hinausgegangen, was im Februar voraussehbar war und haben eine soziale und wirtschaftliche Instabilität erzeugt. In diesen Monaten konnte Reed Exhibitions dank zahlreicher digitaler Initiativen unter dem im März 2020 lancierten MCEMoveOnTogether weiterhin konstanten Kontakt zu Ausstellern, Verbänden und Besuchern halten und hat gleichzeitig kontinuierlich die Entwicklung der verschiedenen von Regierung und Regionen bestimmten ...

