Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 30 juin/June 2020) - The common shares of i3 Interactive Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

i3 Interactive Inc. ("i3") is in the business of providing customers with an online and mobile gaming platform which provides sports fans worldwide with a unique and highly-engaging social gaming product, and sports betting and casino product offering. In an effort to break into the various emerging global markets, i3 has secured partnerships with key industry contacts, including Dan Bilzerian, an internationally known and widely respected social media celebrity with over 50 million social media followers.

Les actions ordinaires de Ivor Exploration Inc., ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

i3 Interactive Inc. («i3») a pour mission de fournir aux clients une plateforme de jeu en ligne et mobile qui offre aux amateurs de sport du monde entier un produit de jeu social unique et très engageant, ainsi qu'une offre de paris sportifs et de casino. Dans un effort pour pénétrer les différents marchés mondiaux émergents, i3 a conclu des partenariats avec des contacts clés de l'industrie, dont Dan Bilzerian, une célébrité des médias sociaux mondialement connue et largement respectée avec plus de 50 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Issuer/Émetteur: i3 Interactive Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): BETS Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 137 321 254 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 80 899 508 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 45073Q 10 9 ISIN: CA 45073Q 10 9 0 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation: 10 Old to 1 New/10 Ancien à 1 Nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 2 juillet/July 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 octobre/October Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for BETS . Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.