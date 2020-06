(shareribs.com) Frankfurt / New York 30.06.2020 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fester. An der Wall Street kommt es zu starken Kursgewinnen, angeführt von Tesla, welche sich um mehr als sieben Prozent verbessern. Der DAX kletterte am Dienstag um 0,9 Prozent auf 12.335 Punkte. Erneut stiegen Wirecard kräftig an, auch für Deutsche Post und Münchner Rück ging es nach oben. ...

