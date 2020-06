Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die wirtschaftliche Erholung in Staaten mit einem großflächigen Ausbruch des Coronavirus verlangsamt, sagte der Präsident der New Yorker Federal Reserve Bank, John Williams, am Dienstag. "Die Wirtschaft ist immer noch weit davon entfernt, gesund zu sein, und eine vollständige Erholung wird wahrscheinlich Jahre dauern", ...

