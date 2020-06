Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Grünwald (pta064/30.06.2020/20:10) - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) hat heute den Geschäftsbericht für ihr erstes operatives Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Das Unternehmen konnte ein starkes operatives Ergebnis erzielen und wichtige Weichen für die Zukunft stellen.



Durch den Erwerb der ersten Wind- und Photovoltaikanlagenportfolios mit einer Gesamtleistung von ca. 60 MW, zwei erfolgreichen Kapitalerhöhungen und die am 19. November 2019 erfolgte Erstnotierung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf erreichte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 wichtige strategische Meilensteine für ihre zukünftige Ausrichtung.



Die Pacifico Renewables Yield AG erwirtschaftete im gesamten Berichtsjahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 5,0 Mio. und einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von EUR 3,8 Mio. Umsätze sind in den Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres aufgrund der Portfolioerwerbe zur Jahresmitte und entsprechender Erstkonsolidierung erst ab dem 1. Juli 2019 enthalten. Das um Holdingkosten und Sondereffekte adjustierte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug EUR 3,7 Mio., das adjustierte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) EUR 0,9 Mio. Trotz des starken operativen Ergebnisses und des hohen Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit der erworbenen Portfolios im zweiten Halbjahr 2019 entstand für das Berichtsjahr 2019 unter Berücksichtigung von Listing- und Transaktionskosten sowie planmäßiger Abschreibungen auf stille Reserven erworbener Anlagen ein Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1,7 Mio.



Über das gesamte Jahr 2019 produzierten die seit Jahresmitte im Besitz der Gesellschaft befindlichen und nur im zweiten Halbjahr 2019 konsolidierten Anlagen eine Strommenge in Höhe von 56,6 GWh, wodurch ungefähr 45.000 Tonnen CO2 eingespart und Umsatzerlöse von EUR 11,1 Mio. erzielt wurden. Das adjustierte operative EBITDA der Anlagen für das Gesamtjahr 2019 betrug EUR 8,8 Mio., das adjustierte operative EBIT EUR 3,6 Mio.



Vorstandsmitglied Dr. Martin Siddiqui stellte fest: "Als Vorstand der Pacifico Renewables Yield AG sind wir mit den in 2019 erzielten Erfolgen sehr zufrieden. Die nachhaltige Stromproduktion unserer Anlagen hat unsere Erwartungen erfüllt und zu einem starken operativen Ergebnis geführt. Darüber hinaus konnten wir wichtige Weichen für das weitere Wachstum unseres Unternehmens stellen. Der beeindruckende Start in das Jahr 2020 beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind."



Im ersten Halbjahr 2020 erwarb die Gesellschaft ein weiteres Portfolio aus acht deutschen Photovoltaikkraftwerken. Dieses eingeschlossen erwartet der Vorstand, dass die operativen Anlagen im Geschäftsjahr 2020 mehr als 75 GWh grünen Strom produzieren, dadurch zur Einsparung von ungefähr 60.000 CO2 beitragen und Umsatzerlöse in Höhe von ca. EUR 15 Mio. erwirtschaften werden.



Der vollständige Geschäftsbericht steht zum Download ( https://www.pacifico-renewables.com/investor-relations/finanzberichte/ ) auf der Homepage des Unternehmens zur Verfügung.



Um vor dem Hintergrund der fortdauernden Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie die ordentliche Hauptversammlung 2020 für alle Beteiligten möglichst sicher durchführen zu können, plant die Gesellschaft derzeit, diese am 26. August 2020 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten. Genauere Einzelheiten wird die Gesellschaft rechtzeitig bekanntgeben.



Über die Pacifico Renewables Yield AG



Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel, ein schrittweise wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Wind- und Photovoltaikkraftwerke bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.



Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schät-zen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



Aussender: Pacifico Renewables Yield AG Adresse: Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49, 82031 Grünwald Land: Deutschland Ansprechpartner: Paul Langemeyer E-Mail: info@pacifico-renewables.com Website: www.pacifico-renewables.com



ISIN(s): DE000A2YN371 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



